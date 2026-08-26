Molecular Partners gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Molecular Partners hat am 25.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,35 CHF. Im Vorjahresquartal waren -0,560 CHF je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at