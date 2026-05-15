Molecular Partners hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Molecular Partners hat am 12.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,45 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,500 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at