Molecular Partners vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Molecular Partners veröffentlichte am 12.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei -0,35 CHF. Ein Jahr zuvor waren -0,450 CHF je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at