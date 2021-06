MolecuLight gewinnt LMT Surgical als neuen Vertriebspartner für Australien und Neuseeland

LMTs umfassendes Vertriebs- und Support-Netzwerk erfüllt die große Nachfrage oder das MolecuLight i:X® in der Wundversorgung

TORONTO und QUEENSLAND, Australien, 23. Juni 2021 /PRNewswire/ -- MolecuLight Inc., das führende Unternehmen im Bereich der Point-of-Care-Fluoreszenz-Bildgebung zur Erkennung von Wunden mit erhöhter bakterieller Belastung, gibt bekannt, dass es LMT Surgical als neuen Vertriebspartner in Australien und Neuseeland gewonnen hat. LMT, ein führender Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für den medizinischen Markt, wird seine umfassenden kommerziellen Fähigkeiten einbringen, um die große Nachfrage nach dem MolecuLight i:X in der Wundversorgung in Australien und Neuseeland zu bedienen.

„Wir sind begeistert, mit LMT Surgical zusammenzuarbeiten, um die wachsende Nachfrage nach unserem MolecuLight i:X point-of-care-Gerät in Australien und Neuseeland zu unterstützen und zu schulen", sagt Anil Amlani, CEO von MolecuLight. „Wir glauben, dass LMT mit seinem beeindruckenden Team und seinen starken Beziehungen zu den führenden Klinikern und medizinischen Einrichtungen der perfekte Partner für MolecuLight ist."

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit MolecuLight und die Vermarktung des i:X-Systems in Australien und Neuseeland. Das MolecuLight i:X Gerät wird unser umfangreiches Wundversorgungs-Portfolio nahtlos ergänzen", sagt Daniel Jones, General Manager Sales & Marketing von LMT Surgical.

LMT schließt sich dem Globalen Vertriebsnetz von MolecuLight an, das seine Produkte international vertreibt und unterstützt. MolecuLight unterhält ein direktes Vertriebs- und Supportteam für klinische Anwendungen in den Vereinigten Staaten und Kanada.

Um eine Vorführung der MolecuLight i:X-Technologie in Australien oder Neuseeland zu buchen, kontaktieren Sie bitte info@lmtsurgical.com.

Informationen zu LMT Surgical

LMT Surgical ist seit mehr als 20 Jahren ein führender Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für die Bereiche Orthopädie, Wirbelsäule, Neuro, Robotik, Kunststoff, Biologics, Sportmedizin und Wundmanagement in Australien und Neuseeland. LMT bietet ein Produktportfolio, das die meisten Pathologien und Philosophien abdeckt, die von diesen Medizinern benötigt werden. Wir sind stolz darauf, mit medizinischen Fachkräften während ihrer gesamten Laufbahn zusammenzuarbeiten, um die besten Ergebnisse für Kliniker und ihre Patienten zu erzielen.

Informationen zu MolecuLight Inc.

MolecuLight Inc., ein privates Unternehmen für medizinische Bildgebung, das seine proprietäre Fluoreszenz-Bildgebungsplattform-Technologie entwickelt hat und in mehreren klinischen Märkten vermarktet. Das erste kommerziell freigegebene Gerät von MolecuLight, das Fluoreszenz-Bildgebungssystem MolecuLight i:X, und sein Zubehör bieten dem globalen Wundversorgungsmarkt ein handgehaltenes Point-of-Care-Bildgebungsgerät zur Erkennung von Wunden mit erhöhter Bakterienbelastung (bei Verwendung mit klinischen Anzeichen und Symptomen) und zur digitalen Wundmessung. Das Unternehmen vermarktet seine einzigartige Fluoreszenz-Bildgebungsplattform-Technologie auch für andere Märkte mit weltweit relevantem, unerfülltem Bedarf, darunter Lebensmittelsicherheit, Verbraucherkosmetik und andere industrielle Schlüsselmärkte.

