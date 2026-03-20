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20.03.2026 06:31:28
Moleculin Biotech hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Moleculin Biotech veröffentlichte am 18.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Es stand ein EPS von 30,58 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Moleculin Biotech noch ein Gewinn pro Aktie von -13,920 USD in den Büchern gestanden.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 28,420 USD. Im Vorjahr hatten -158,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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