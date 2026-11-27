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27.11.2026 06:31:29
Molibdenos y Metales legte Quartalsergebnis vor
Molibdenos y Metales hat sich am 25.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 289,28 CLP, nach 211,02 CLP im Vorjahresvergleich.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 767,61 Milliarden CLP in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Molibdenos y Metales einen Umsatz von 651,16 Milliarden CLP eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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