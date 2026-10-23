Molina Healthcare: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Molina Healthcare hat sich am 21.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,73 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,51 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,44 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,08 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,48 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at