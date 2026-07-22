Molina Healthcare Aktie
WKN: 157781 / ISIN: US60855R1005
|
22.07.2026 22:49:27
Molina Healthcare Inc Profit Falls In Q2
(RTTNews) - Molina Healthcare Inc (MOH) revealed earnings for second quarter that Drops, from last year
The company's earnings came in at $60 million, or $1.19 per share. This compares with $255 million, or $4.75 per share, last year.
Excluding items, Molina Healthcare Inc reported adjusted earnings of $77 million or $1.51 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 4.8% to $10.874 billion from $11.427 billion last year.
Molina Healthcare Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $60 Mln. vs. $255 Mln. last year. -EPS: $1.19 vs. $4.75 last year. -Revenue: $10.874 Bln vs. $11.427 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 5.25
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Molina Healthcare
|
21.07.26
|Ausblick: Molina Healthcare stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
07.07.26
|Erste Schätzungen: Molina Healthcare präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.04.26
|Ausblick: Molina Healthcare stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
07.04.26
|Erste Schätzungen: Molina Healthcare mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
19.03.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 beendet die Donnerstagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
18.03.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
17.03.26
|S&P 500-Wert Molina Healthcare-Aktie: So viel hätte eine Investition in Molina Healthcare von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
10.03.26
|S&P 500-Papier Molina Healthcare-Aktie: So viel hätte eine Investition in Molina Healthcare von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
Analysen zu Molina Healthcare
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Molina Healthcare
|171,50
|-11,78%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut und EZB-Entscheid: US-Börsen unter Druck -- ATX und DAX schließen tief im Minus -- Asiens Börsen beenden Handel fester
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex notierten am Donnerstag deutlich schwächer. Auch die US-Indizes geben klar nach. An den Märkten in Asien ging dagegen nach oben.