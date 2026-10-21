Molina Healthcare Aktie

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WKN: 157781 / ISIN: US60855R1005

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21.10.2026 22:33:28

Molina Healthcare Inc Q3 Income Retreats

(RTTNews) - Molina Healthcare Inc (MOH) released a profit for third quarter that Drops, from the same period last year

The company's bottom line totaled $38 million, or $0.73 per share. This compares with $79 million, or $1.51 per share, last year.

Excluding items, Molina Healthcare Inc reported adjusted earnings of $46 million or $0.89 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 3.4% to $11.082 billion from $11.477 billion last year.

Molina Healthcare Inc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $38 Mln. vs. $79 Mln. last year. -EPS: $0.73 vs. $1.51 last year. -Revenue: $11.082 Bln vs. $11.477 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 5.25

2026 Guidance

Premium revenue guidance for the full year is unchanged at approximately $42 billion.

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