Molina Healthcare Aktie
WKN: 157781 / ISIN: US60855R1005
22.04.2026 23:06:41
Molina Healthcare Inc Reports Drop In Q1 Profit
(RTTNews) - Molina Healthcare Inc (MOH) reported earnings for first quarter that Drops, from the same period last year
The company's earnings totaled $14 million, or $0.27 per share. This compares with $298 million, or $5.45 per share, last year.
Excluding items, Molina Healthcare Inc reported adjusted earnings of $120 million or $2.35 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 3.1% to $10.796 billion from $11.147 billion last year.
Molina Healthcare Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $14 Mln. vs. $298 Mln. last year. -EPS: $0.27 vs. $5.45 last year. -Revenue: $10.796 Bln vs. $11.147 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 5.00
