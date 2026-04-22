Molina Healthcare Aktie

Molina Healthcare für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 157781 / ISIN: US60855R1005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.04.2026 23:06:41

Molina Healthcare Inc Reports Drop In Q1 Profit

(RTTNews) - Molina Healthcare Inc (MOH) reported earnings for first quarter that Drops, from the same period last year

The company's earnings totaled $14 million, or $0.27 per share. This compares with $298 million, or $5.45 per share, last year.

Excluding items, Molina Healthcare Inc reported adjusted earnings of $120 million or $2.35 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 3.1% to $10.796 billion from $11.147 billion last year.

Molina Healthcare Inc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $14 Mln. vs. $298 Mln. last year. -EPS: $0.27 vs. $5.45 last year. -Revenue: $10.796 Bln vs. $11.147 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 5.00

