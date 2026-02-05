Molina Healthcare Aktie

Molina Healthcare für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 157781 / ISIN: US60855R1005

05.02.2026 23:08:15

Molina Healthcare Posts Q4 Loss

(RTTNews) - Molina Healthcare, Inc. (MOH) on Thursday reported a fourth-quarter net loss of $160 million or $3.15 per share, compared to a net income of $251 million or $4.44 per share last year.

Adjusted net loss for the quarter was $140 million or $2.75 per share, compared to net income of $286 million or $5.05 per share last year.

Total revenues for the quarter were $11.375 billion, compared to $10.499 billion last year.

Looking forward to the full year 2026, the company expects revenues of $44.5 billion, earnings per share of about $3.20, and adjusted earnings of about $5.00 per share.

