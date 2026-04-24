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24.04.2026 06:31:29
Molina Healthcare: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Molina Healthcare hat am 22.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,27 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 5,45 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,80 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 3,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,15 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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