Molina Healthcare: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Molina Healthcare präsentierte in der am 27.04.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2023 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 5,81 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,90 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,88 Prozent auf 8,15 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,77 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 5,19 USD gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 8,31 Milliarden USD geschätzt worden war.

Redaktion finanzen.at