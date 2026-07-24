|
24.07.2026 06:31:29
Molina Healthcare: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Molina Healthcare lud am 22.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,19 USD gegenüber 4,75 USD im Vorjahresquartal.
Umsatzseitig standen 10,87 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 4,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Molina Healthcare 11,43 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stabil ins Wochenende -- DAX letztlich fester -- US-Börsen gehen uneinheitlich aus der Handelswoche -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. Die Wall Street zeigte sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. An den Märkten in Fernost ging es am Freitag bergab.