Molina Healthcare: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Molina Healthcare lud am 22.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,19 USD gegenüber 4,75 USD im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig standen 10,87 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 4,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Molina Healthcare 11,43 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at