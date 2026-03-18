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Molina Healthcare Aktie

Molina Healthcare für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 157781 / ISIN: US60855R1005

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18.03.2026 19:45:46

Molina Healthcare Stock Falls 53% as One Fund Adds $8.5 Million. Is It a Buy?

On February 17, 2026, Redwood Capital Management disclosed a buy of 51,600 Molina Healthcare (NYSE:MOH) shares, an estimated $8.48 million trade based on quarterly average pricing.According to its SEC filing dated February 17, 2026, Redwood Capital Management increased its stake in Molina Healthcare (NYSE:MOH) by 51,600 shares during the fourth quarter. The estimated value of the buy, calculated using the average closing price for the quarter, was $8.48 million. The fund’s position in Molina Healthcare stood at 110,000 shares, with a quarter-end value of $19.09 million. The reported net position change, including price appreciation, was $7.91 million.Molina Healthcare is a leading provider of managed healthcare services, focusing on government-sponsored programs such as Medicaid and Medicare. The company’s strategic emphasis on operational efficiency and tailored health solutions positions it to address the needs of underserved populations in a highly regulated industry.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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