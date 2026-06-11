Molina Healthcare Aktie

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WKN: 157781 / ISIN: US60855R1005

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11.06.2026 05:31:33

Molina Healthcare Wins Illinois Medicaid Managed Care Contract

(RTTNews) - Molina Healthcare Inc. (MOH) announced that the Illinois Department of Healthcare and Family Services (HFS) intends to award a HealthChoice Illinois Medicaid Managed Care program contract to its Illinois health plan subsidiary, Molina Healthcare of Illinois.

The new contract is expected to go live on January 1, 2027. It will run for four-and-a-half years, with the option for the state to extend it for up to an additional five-and-a-half years. Molina Healthcare of Illinois will be one of six health plans providing coverage to Illinois's approximately 3.1 million Medicaid beneficiaries.

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