Molinos A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Molinos A hat am 10.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 1575,26 ARS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Molinos A 16,58 ARS je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 58,94 Prozent auf 1 135,32 Milliarden ARS. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 714,32 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at