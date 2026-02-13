Molinos B öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Molinos B hat am 10.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 1575,26 ARS beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Molinos B 16,58 ARS je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat Molinos B mit einem Umsatz von insgesamt 1 135,32 Milliarden ARS abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 714,32 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren, um 58,94 Prozent gesteigert.

