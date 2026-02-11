Molitec Steel: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Molitec Steel stellte am 10.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 10,33 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Molitec Steel ein EPS von 0,360 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 11,93 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 6,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12,71 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at