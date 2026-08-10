Molitec Steel zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Molitec Steel präsentierte am 07.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 13,10 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Molitec Steel ein EPS von 2,48 JPY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 12,14 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 11,81 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at