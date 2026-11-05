A.P. Moeller - Maersk A-S Aktie

A.P. Moeller - Maersk A-S ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 861837 / ISIN: DK0010244508

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Transportpreise 05.11.2026 11:40:38

Moller-Maersk-Aktie dennoch deutlich schwächer: Jahresziele angehoben

Moller-Maersk-Aktie dennoch deutlich schwächer: Jahresziele angehoben

Die anhaltend hohen Preise für Containertransporte lassen die Reederei Moller-Maersk nochmal optimistischer auf das Gesamtjahr blicken.

Bereits Mitte August hatten die Dänen ihre Jahresziele erhöht und taten es nun erneut: Statt maximal 6,5 Milliarden Dollar (5,8 Mrd Euro) steht für 2026 nun ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) von 8 bis 8,5 Milliarden Dollar im Plan, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Kopenhagen mit. Analysten hatten zuletzt aber schon noch mehr operativen Gewinn auf dem Zettel. Die Moller-Maersk-Aktie sinkt im NASDAQ-Nordic-Handel zeitweise um 7,2 Prozent auf 20.600 DKK.

Maersk geht davon aus, dass die Transportpreise weiterhin hoch bleiben, und hatte entsprechend im September neue Schiffe geordert. Angefangen bei der Corona-Pandemie, über Angriffe der Huthis auf Schiffe im Roten Meer und zuletzt mit dem Iran-Krieg gibt es seit Jahren immer wieder Probleme in den globalen Lieferketten, was die Nachfrage nach Containern erhöht und die Frachtraten steigen lässt. Auch wenn einige der Störungen mittlerweile abgeklungen sind, dürften die Preise nach Einschätzung der Reederei auf hohem Niveau bleiben. Unter anderem auch, weil Investitionen etwa in Häfen ausgeblieben sind, was die Kapazitäten zusätzlich verknappt.

Im dritten Quartal stieg der operative Gewinn (Ebit) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 160 Prozent auf fast 3,3 Milliarden Dollar. Unterm Strich war der Nettogewinn von fast 3 Milliarden Dollar knapp dreimal so hoch wie vor einem Jahr. "Unsere Flotte war voll ausgelastet, und auf einigen Routen überstieg die Nachfrage den verfügbaren Laderaum", sagte Chef Vincent Clerc laut Mitteilung.

/lew/mis/stk

KOPENHAGEN (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

RENK-Aktie gibt dennoch ab: Höhere Marge, volle Auftragsbücher
Engie-Aktie dennoch leichter: Oberes Ende der Jahresziele nach Übernahme im Visier
Bechtle-Aktie legt zu: Optimistischer bei Jahresprognose

Bildquelle: Roland Magnusson / Shutterstock.com

Nachrichten zu A.P. Moeller - Maersk A-S (B)

mehr Nachrichten

Analysen zu A.P. Moeller - Maersk A-S (B)

mehr Analysen
12.10.26 A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight JP Morgan Chase & Co.
13.08.26 A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight JP Morgan Chase & Co.
06.03.26 A.P. Moeller - Maersk A-S Equal Weight Barclays Capital
02.03.26 A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight Barclays Capital
22.01.26 A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

A.P. Moeller - Maersk A-S (B) 2 702,00 -2,60% A.P. Moeller - Maersk A-S (B)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Baisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen