Molson Coors Brewing Company Aktie
WKN: A0DPTB / ISIN: US60871R2094
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06.08.2026 12:37:36
Molson Coors Beverage Company Q2 Income Declines
(RTTNews) - Molson Coors Beverage Company (TAP) released a profit for second quarter that Drops, from last year
The company's bottom line came in at $231.7 million, or $1.23 per share. This compares with $428.7 million, or $2.13 per share, last year.
Excluding items, Molson Coors Beverage Company reported adjusted earnings of $296.6 million or $1.58 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 3.2% to $3.096 billion from $3.200 billion last year.
Molson Coors Beverage Company earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $231.7 Mln. vs. $428.7 Mln. last year. -EPS: $1.23 vs. $2.13 last year. -Revenue: $3.096 Bln vs. $3.200 Bln last year.
2026 OUTLOOK: Net sales: flat, plus or minus 1% versus 2025 on a constant currency basis. Underlying earnings per share: decline in the range of 11% to 15% versus 2025.
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