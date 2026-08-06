Molson Coors Beverage Company Q2 Income Declines

(RTTNews) - Molson Coors Beverage Company (TAP) released a profit for second quarter that Drops, from last year

The company's bottom line came in at $231.7 million, or $1.23 per share. This compares with $428.7 million, or $2.13 per share, last year.

Excluding items, Molson Coors Beverage Company reported adjusted earnings of $296.6 million or $1.58 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 3.2% to $3.096 billion from $3.200 billion last year.

Molson Coors Beverage Company earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $231.7 Mln. vs. $428.7 Mln. last year. -EPS: $1.23 vs. $2.13 last year. -Revenue: $3.096 Bln vs. $3.200 Bln last year.

2026 OUTLOOK: Net sales: flat, plus or minus 1% versus 2025 on a constant currency basis. Underlying earnings per share: decline in the range of 11% to 15% versus 2025.