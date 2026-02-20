20.02.2026 06:31:28

Molson Coors Brewing C A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Molson Coors Brewing C A äußerte sich am 18.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 1,22 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,39 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Molson Coors Brewing C A im vergangenen Quartal 2,66 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Molson Coors Brewing C A 2,74 Milliarden USD umsetzen können.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 10,750 USD. Im Vorjahr waren 5,35 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 11,63 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 11,14 Milliarden USD.

