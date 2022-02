Molson Coors Brewing C A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Molson Coors Brewing C A veröffentlichte am 23.02.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 0,810 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Molson Coors Brewing C A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,400 USD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,62 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 2,29 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,861 USD sowie einem Umsatz von 2,55 Milliarden USD gerechnet.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 4,15 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 3,92 USD erwirtschaftet worden.

Der Jahresumsatz wurde auf 10,28 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 9,65 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 4,17 USD geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 10,21 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at