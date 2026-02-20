Molson Coors Brewing Company (MCBC): Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Molson Coors Brewing Company (MCBC) äußerte sich am 18.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 1,22 USD gegenüber 1,39 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Molson Coors Brewing Company (MCBC) im vergangenen Quartal 2,66 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Molson Coors Brewing Company (MCBC) 2,74 Milliarden USD umsetzen können.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 10,750 USD. Im Vorjahr waren 5,35 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 4,18 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 11,14 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 11,63 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at