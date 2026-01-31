Reddit Aktie
WKN DE: A406FX / ISIN: US75734B1008
|
31.01.2026 18:25:00
Moltbook: KI-Agenten drehen frei auf Reddit-Klon
Wie Reddit, aber nur für Bots – die Plattform Moltbook für Diskussionen zwischen KI-Agenten entwickelt sich explosionsartig.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Nachrichten zu Reddit
|
21.01.26
|Erste Schätzungen: Reddit verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
17.12.25
|Vom Code zum Börsenerfolg: Wie Alexis Ohanian mit der Reddit-Aktie reich wurde (finanzen.at)
|
12.12.25
|Reddit-Aktie in Rot: Reddit legt Einspruch gegen Social-Media-Verbot in Australien ein (dpa-AFX)
|
28.11.25
|Von der Idee zur Reddit-Aktie: Die Konzerngeschichte eines Phänomens (finanzen.at)
|
31.10.25
|Reddit-Aktie legt zu: Gewinnanstieg bei Social Media-Konzern (finanzen.at)
|
30.10.25
|Ausblick: Reddit zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
27.10.25
|Schwacher Oktober für Reddit-Aktie - Analyst erwartet aber starke Quartalszahlen (finanzen.at)
|
22.10.25
|Reddit sues AI search engine Perplexity for scraping its data (Financial Times)
Analysen zu Reddit
Aktien in diesem Artikel
|152,00
|-3,80%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.