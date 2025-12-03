Molten Metals hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Molten Metals veröffentlichte am 01.12.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Molten Metals vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,050 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at