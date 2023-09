Momcozy, die Marke, der über 2 Millionen Mütter vertrauen, kündigt Expansion in Europa an

NEW YORK, Sept. 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mehr als 2 Millionen Mütter auf der ganzen Welt vertrauen auf Momcozy , und das Unternehmen stellt ständig sein Engagement für die Unterstützung stillender Mütter unter Beweis. Mit Produkten wie der S12 Pro Hands-Free Breast Pump (freihändig zu bedienende Milchpumpe) und bedeutenden Initiativen während des US National Breastfeeding Month (nationaler Stillmonat in den USA) sowie der Einführung des Breastfeeding Support Program (Programm zur Unterstützung des Stillens) bleibt die Marke ihre Mission treu. Im Bestreben, seine globale Reichweite zu vergrößern, wird Momcozy in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 seine Unterstützung auf den europäischen Markt ausweiten.



Die positive Resonanz auf die Initiativen von Momcozy belegt das allgemeine Bedürfnis und den Enthusiasmus für die Unterstützung des Stillens. Momcozy nutzt diese Dynamik und ist sich der besonderen Herausforderungen bewusst, mit denen europäische Mütter konfrontiert sind, und bestrebt, sein Engagement in Europa auszuweiten.

Neben den Mutterschaftsprodukten setzt sich Momcozy für die Unterstützung neuer und werdender Mütter ein. Während des Nationalen Stillmonats veranstaltete die Marke ein von Dr. Colette Wisemen gehaltenes Webinar, das Mütter über das Stillen aufklärte. Momcozy verteilte auch sorgfältig zusammengestellte Geschenkboxen mit nützlichen Artikeln. Eine weitere wichtige Initiative war das Programm zur Unterstützung des Stillens. Dieses Programm bietet Müttern ein umfassendes Angebot an Unterstützung und Vorteilen, einschließlich des Zugangs zu Bildungsangeboten und Lösungen für die Mutterschaft. Darüber hinaus bietet der Lactation Consultant Scholarship Fund die Erstattung der Kosten der IBCLC-Prüfung an und verbessert so Karrierechancen.

Über die Unterstützungsinitiativen hinaus bietet Momcozy eine vielfältige Produktpalette für Mütter und Babys. Der Katalog umfasst unter anderem die freihändig zu bedienenden Milchpumpen wie die S12 Pro, weiche Still- und Abpump-BHs einschließlich des Seamless Nursing Bra (nahtloser Still-BH) und Hilfsmittel für die Brustgesundheit wie den Kneading Lactation Massager (Laktationsmassagegerät), die für den Komfort der Mütter sorgen. Für Babys bieten herausragende Produkte wie das Video-Babyphone und Natural Bamboo-Windeln Komfort und geben den Eltern Sicherheit.

"Wir freuen uns darauf, die bewährten Produkte von Momcozy in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 auf den europäischen Markt zu bringen", sagte ein Vertreter. "Bei dieser Expansion geht es nicht nur darum, unsere geografische Reichweite auszudehnen, sondern auch darum, mehr Mütter zu erreichen und ihnen den Komfort, die Bequemlichkeit und die Gemeinschaft zu bieten, für die Momcozy steht."

Über Momcozy

Seit 2018 bietet Momcozy Müttern den besten Komfort mit tragbaren Milchpumpen, Still-BHs und anderen Pflegeprodukten.

Momcozy begleitet Frauen von der Schwangerschaft bis zur frühen Mutterschaft und wird von 3 Millionen Müttern in über 40 Ländern geschätzt.

Mit kontinuierlicher Innovation und dem aufrichtigen Engagement, ansprechende Designs zu kreieren, nehmen Verbreitung und Einfluss von Momcozy zu, um das Leben von Müttern auf der ganzen Welt zu erleichtern.