Moment Group Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Moment Group Registered hat am 06.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 4,22 SEK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Moment Group Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 0,420 SEK in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 430,0 Millionen SEK – ein Plus von 29,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Moment Group Registered 333,0 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,53 SEK beziffert. Im Vorjahr hatte Moment Group Registered -1,730 SEK je Aktie verdient.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Moment Group Registered mit einem Umsatz von insgesamt 1,09 Milliarden SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,07 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 1,60 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at