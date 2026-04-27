Moment Group Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Moment Group Registered hat am 24.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,44 SEK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,240 SEK erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,19 Prozent auf 284,0 Millionen SEK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 306,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at