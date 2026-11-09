Moment Group Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Moment Group Registered hat am 06.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,92 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,180 SEK je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 206,0 Millionen SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 188,0 Millionen SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at