Moment Group Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Moment Group Registered stellte am 18.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,18 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Moment Group Registered -1,050 SEK je Aktie generiert.

Moment Group Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 188,0 Millionen SEK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 17,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 228,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at