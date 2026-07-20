Moment Group Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Moment Group Registered präsentierte am 17.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei -1,50 SEK. Ein Jahr zuvor waren -1,280 SEK je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 201,0 Millionen SEK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 24,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Moment Group Registered einen Umsatz von 161,0 Millionen SEK eingefahren.

Redaktion finanzen.at