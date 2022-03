Momentum erhielt 2021 900.000 Euro von der Arbeiterkammer

Das Momentum Institut ist auch 2021 großteils von der Arbeiterkammer finanziert worden. Die Arbeitnehmervertretung steuerte so wie in den Vorjahren 900.000 Euro zum Jahresbudget von 1,6 Mio. Euro bei. Vom Gewerkschaftsbund ÖGB kamen 400.000 Euro und weitere je 150.000 Euro von Großspendern wie der BASF-Erbin Marlene Engelhorn und nicht genannten Kleinspendern. Das berichtete der "Standard" am Montag.

Das Momentum Institut sieht sich als "Think Tank der Vielen" und als Gegenpol zur wirtschaftsliberalen Denkfabrik Agenda Austria, die von Banken, Versicherungen und Unternehmern finanziert wird. Das Momentum Institut verfolgt wirtschafts- und sozialpolitische Ziele, es macht sich unter anderem für eine gerechte Verteilung von Vermögen stark.

