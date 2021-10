Momentum: Firmensteuer-Senkung kostet Budget bis 2030 7,6 Mrd. Euro

Die von der Bundesregierung geplante Senkung der Körperschaftsteuer (KöSt) von 25 auf 23 Prozent kostet dem Staatshaushalt bis ins Jahr 2030 Einnahmen von 7,6 Mrd. Euro, rechnete heute der sozial-liberale Think Tank Momentum Institut vor. "Anders als die Senkungen der Einkommensteuer, die durch die kalte Progression über die Zeit ausgeglichen werden, führt der niedrigere KöSt-Tarif zu dauerhaft niedrigeren Staatseinnahmen", warnte deren Chefökonom Oliver Picek heute.

Er erinnerte in einer Aussendung daran, dass das KöSt-Aufkommen sehr ungleich zwischen den Unternehmen verteilt sei. "Dabei tragen nur 1,9 Prozent aller KöSt-pflichtigen Unternehmen drei Viertel der gesamten Steuerleistung. Zugleich sind das jene Unternehmen, die Gewinne von jeweils über einer Million verzeichnen", so der Wirtschaftswissenschafter. Große Unternehmen würden also überproportional von dieser steuerlichen Maßnahme profitieren.

