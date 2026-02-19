|
Momentum Group Registered B: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Momentum Group Registered B hat am 18.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Das EPS wurde auf 0,81 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Momentum Group Registered B 0,650 SEK je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite standen 792,0 Millionen SEK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 745,0 Millionen SEK umgesetzt.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 3,78 SEK. Im Vorjahr hatte Momentum Group Registered B 3,60 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 3,10 Milliarden SEK gegenüber 2,87 Milliarden SEK im Vorjahr ausgewiesen.
Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 4,01 SEK je Aktie sowie einen Umsatz von 3,11 Milliarden SEK ausgegeben.
