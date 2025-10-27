Momentum Group Registered B legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Momentum Group Registered B gab am 24.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 1,09 SEK. Im letzten Jahr hatte Momentum Group Registered B einen Gewinn von 1,05 SEK je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 746,0 Millionen SEK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 694,0 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at