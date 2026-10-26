Momentum Group Registered B: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Momentum Group Registered B gab am 23.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 1,84 SEK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Momentum Group Registered B noch ein Gewinn pro Aktie von 1,64 SEK in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,19 Milliarden SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,30 Milliarden SEK ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at