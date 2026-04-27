Momentum Group Registered B stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Momentum Group Registered B lud am 24.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,86 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,340 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,65 Prozent auf 2,36 Milliarden SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,23 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at