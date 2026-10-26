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26.10.2026 06:31:29
Momentum Group Registered B stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Momentum Group Registered B hat am 23.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,27 SEK beziffert, während im Vorjahresquartal 1,09 SEK je Aktie in den Büchern standen.
Das vergangene Quartal hat Momentum Group Registered B mit einem Umsatz von insgesamt 805,0 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 746,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 7,91 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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