Momentum Group Registered B verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Momentum Group Registered B hat am 24.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 1,64 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Momentum Group Registered B 1,20 SEK je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 2,19 Milliarden SEK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,14 Milliarden SEK umgesetzt.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 1,65 SEK hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 2,15 Milliarden SEK erwartet.

Redaktion finanzen.at