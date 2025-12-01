Momentum-Institut für Jobgarantie für Langzeitbeschäftigungslose

Das arbeitnehmernahe Momentum Institut schlägt eine staatlich finanzierte Jobgarantie für Langzeitbeschäftigungslose vor und hält die budgetären Auswirkungen für überschaubar. In Modellrechnungen zeigt die größtenteils aus Mitteln der Arbeiterkammer finanzierte Denkfabrik, was es kosten würde, Betroffenen nach längerer Beschäftigungslosigkeit einen kollektivvertraglich entlohnten Arbeitsplatz zu garantieren.

Grundlage sind aktuelle Daten des Arbeitsmarktservice (AMS) zu Langzeitbeschäftigungslosen, also Personen, die länger als ein Jahr ohne Beschäftigung sind - einschließlich etwa von Schulungsteilnehmern, Lehrstellensuchenden oder Menschen in Reha-Programmen.

Erster Schritt: Garantie für ältere Langzeitarbeitslose

"In einem ersten Schritt empfehlen wir, die Jobgarantie für alle über 55 Jahren einzuführen, weil hier der Bedarf besonders hoch ist", sagt die stellvertretende Momentum-Chefökonomin Barbara Schuster. "Das sind derzeit rund 33.000 Langzeitbeschäftigungslose, die länger als ein Jahr keinen Job haben. Kostenpunkt: 983 Millionen Euro." Kosten für Verwaltung, Koordination, Projektmanagement oder Coaching seien in der Schätzung nicht enthalten. Der Wegfall vieler AMS-Kurse für Langzeitarbeitslose würde jedoch im Gegenzug Kosten sparen.

"In einem weiteren Schritt empfehlen wir die Ausweitung auf alle über 25-Jährigen mit mehr als fünf Jahren Beschäftigungslosigkeit. Das betrifft aktuell rund 16.500 Personen und würde knapp 500 Millionen Euro kosten."

Funktioniere die Umsetzung in der Praxis wie gewünscht, könne man alle mit über drei Jahren Arbeitslosigkeitsdauer einbeziehen. Im Endausbau könnte eine Jobgarantie für alle über 25-Jährigen mit mehr als einem Jahr Beschäftigungslosigkeit gelten - also für mehr als 122.000 Menschen, rechnet Momentum vor. Die Anfangskosten werden mit 3,7 Mrd. Euro beziffert - darin seien Rückflüsse in Form von Steuern, Sozialbeiträgen oder durch Konsum noch nicht enthalten. Momentum verweist auf eine Studie von Tamara Premrov, Leonard Geyer und Nicolas Prinz (2022), die u.a. als "Working Paper" der Arbeiterkammer veröffentlicht wurde. Das Ergebnis dieser Untersuchung zu den Kosten und der Verteilungswirkung einer Jobgarantie für Langzeitbeschäftigungslose: "69,6 Prozent der Bruttokosten fließen direkt zurück an den Staat."

Freiwillig, gemeinwohlorientiert

Die Jobgarantie ist als freiwillige Alternative zur Arbeitslosigkeit gedacht: Langzeitbeschäftigungslose sollen wählen können, ob sie weiterhin Geldleistungen beziehen oder einen angebotenen Job annehmen. Als Arbeitgeber sieht das Konzept vor allem Staat, Länder, Gemeinden und gemeinnützige Organisationen vor. Private Unternehmen könnten über Lohnsubventionen eingebunden werden, eine Verpflichtung zur Aufnahme von Jobgarantie-Beschäftigten ist nicht vorgesehen.

Das Momentum Institut denkt dabei vor allem an gemeinwohlorientierte Tätigkeiten etwa in Pflege und Betreuung, Besuchsdienste, Begleitung bei Amts- und Behördenwegen, Altenpflege, Kinderbetreuung und Freizeitpädagogik. Auf lokaler Ebene könnte Personal in Geschäften für den täglichen Bedarf gebraucht werden oder zur Unterstützung bei der Post oder in Heimatmuseen. Auch Reparaturdienstleistungen, öffentliche Grünraumpflege und die Instandhaltung von Parks und Spielplätzen seien Möglichkeiten.

Schneller in Richtung 2.500 Euro für alle

Momentum verweist auf gute Erfahrungen mit Projekten wie der Arbeitsplatzgarantie Marienthal und der früheren "Aktion 20.000" für ältere Langzeitarbeitslose.

Auswirkungen auf die Lohnentwicklung und KV-Verhandlungen im privaten Sektor durch staatliche Jobgarantien hält Momentum für unwahrscheinlich oder sieht sie sogar positiv: "Die Lohnverhandlungen der Sozialpartner könnten sich schneller in Richtung 2.500 Euro für alle bewegen", heißt es gegenüber der APA.

