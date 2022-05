Momentum: Vermögenssteuern leisten nur minimalen Beitrag zum Budget

Nur 3 von 100 Steuereuros werden durch Vermögen finanziert, rechnete heute das gewerkschaftsnahe Momentum-Institut vor. "Aktuell ist Österreichs Steuerstruktur extrem ungleich balanciert: Während Einkommen aus Arbeit hoch besteuert wird, tragen vermögensbezogene Steuern kaum zum Staatshaushalt bei", so das Institut. Steuern auf Vermögen und daraus resultierende Einkommen würden seit Jahrzehnten sinken.

"Die Abschaffung der Vermögensteuer 1993 hat den Anteil am Steueraufkommen um fast ein Drittel reduziert. Auch eine Reihe andere vermögensbezogene Steuern wurden in den letzten Jahren abgeschafft, darunter die Gewerbe-Kapitalsteuer, das Erbschaftssteueräquivalent, die Wertpapiersteuer, die Börsenumsatzsteuer, die Erbschafts- und Schenkungssteuer und die Gesellschaftssteuer", zählt Momentum in einer Aussendung auf.

Laut Sophie Achleitner, Ökonomin am Momentum Institut, lässt die Bundesregierung "das enorme Ungleichgewicht zwischen Arbeit und Vermögen bisher unangetastet". "Dauerhaft weniger Steuern beitragen werden vor allem zwei Gruppen: Gutverdienende Familien durch den Familienbonus und reiche Unternehmensbesitzer durch die Senkung der Körperschaftsteuer", kritisiert Achleitner.

