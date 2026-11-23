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23.11.2026 06:31:29
Momentus A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Momentus A hat am 20.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,40 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -19,280 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,8 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1995,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,2 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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