Momentus A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Momentus A lud am 11.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei -0,70 USD. Ein Jahr zuvor waren -21,960 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Momentus A 0,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 84,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 0,2 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at