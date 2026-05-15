Momentus A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Momentus A hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 2,15 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Momentus A -29,270 USD je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 903,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,2 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 0,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at