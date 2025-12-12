|
Momo A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Momo A hat am 10.12.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,340 USD je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Momo A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,77 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 370,3 Millionen USD im Vergleich zu 373,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.
