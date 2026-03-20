Momo A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Momo A stellte am 18.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,20 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,150 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,94 Prozent zurück. Hier wurden 363,3 Millionen USD gegenüber 366,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,660 USD, nach 0,770 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 1,44 Milliarden USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,47 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at