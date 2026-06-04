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04.06.2026 06:31:29
Momo A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Momo A stellte am 02.06.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
In Sachen EPS wurden 0,26 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Momo A 0,280 USD je Aktie eingenommen.
Momo A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 344,6 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 346,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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