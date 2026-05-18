Monalisa gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Monalisa äußerte sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 9,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -4,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 32,29 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 31,66 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at